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На черноморское побережье вынесло 100 кг кокаина

10:03
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Полиция призывает местное население не вскрывать упаковки с наркотиками

Масштабную операцию на побережье Черного моря проводит полиция Румынии. За минувшие выходные на берегу было обнаружено  130 килограммов кокаина.

Упаковки с наркотиками  течением принесло к популярным курортам. Около 300 полицейских, 14 кораблей береговой охраны, вертолеты и отряд водолазов  патрулируют всю прибрежную зону - это около 90 километров. Найденное - это часть партии  с перевернувшейся  во время шторма моторной лодки. Еще 800 килограммов обнаружили на месте крушения, а всего на ее борту могло находиться около тонны наркотиков.  Местных жителей  призывают не трогать  упаковки  и сразу же звонить в полицию.

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