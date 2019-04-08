На черноморское побережье вынесло 100 кг кокаина

Полиция призывает местное население не вскрывать упаковки с наркотиками

Масштабную операцию на побережье Черного моря проводит полиция Румынии. За минувшие выходные на берегу было обнаружено 130 килограммов кокаина.

Упаковки с наркотиками течением принесло к популярным курортам. Около 300 полицейских, 14 кораблей береговой охраны, вертолеты и отряд водолазов патрулируют всю прибрежную зону - это около 90 километров. Найденное - это часть партии с перевернувшейся во время шторма моторной лодки. Еще 800 килограммов обнаружили на месте крушения, а всего на ее борту могло находиться около тонны наркотиков. Местных жителей призывают не трогать упаковки и сразу же звонить в полицию.