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Какой плавленый сыр лучше не покупать

09:49
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

"Росконтроль" проверил семь брендов на российских прилавках

Специалисты "Росконтроля" изучили плавленый сыр, который продается в российских магазинах. Экспертизу прошли образцы семи производителей: "Карат", "Сыробогатов", "Город сыра", Hochland, "Лакомо/Наша семья", President, Valio / Viola.

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Эксперты проверили сыр по более 70 параметрам. По итогам проверки были забракованы три марки — "Карат", "Сыробогатов", "Город сыра". В них эксперты обнаружили 10-15% молочного жира при отсутствии растительных жиров. Это говорит о том, что при производстве были использованы заменители. Кроме того, экспертам не понравился вкус и запах продукта.

Замечания были сделаны сыру "Лакомо". В его составе обнаружили крахмал. При этом на упаковке производитель его не заявил.

Достойными покупки названы три бренда. Эксперты признали сыры Hochland, President и Valio качественными. Все три марки имеют хорошие органолептические свойства, не содержат в составе крахмала и немолочных жиров. Результаты исследования опубликованы на сайте "Росконтроля".

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