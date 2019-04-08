Какие российские регионы самые опасные для водителей

В самом аварийном за год погибли более тысячи человек

Сотрудники ГИБДД составили список регионов, где в 2018 году произошло наибольшее количество ДТП.

Самым опасным российским субъектом оказался Краснодарский край, там в ДТП погибли 1053 человека. За ним идут Московская область (938 человек), Ростовская область (554 человека), Башкирия (550 человек). В столице в авариях погибли 465 человек.

Лидером по количеству пострадавших в ДТП стала Москва – 10 469 человек. За ней следуют Краснодарский край (8 675 человек), Санкт-Петербург (7 693 человека), Московская область (7 259 человек) и Нижегородская область (7 021 человек).

Самыми безопасными регионами стали Чукотский автономный округ – там за год погибли всего два человека. В Ненецком автономном округе погибли три человека. Магаданская область (30 человек), Еврейская автономная область (32 человека), Республика Алтай (36 человек), пишет "Газета.Ru".

Всего за минувший год в России произошло 168 099 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 18 214 человек, пострадали – 214 853.