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Гавкающего на Россию Лебединского поставили на место

10:13
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Певцу посоветовали не лезть в международную политику

Россия обязана попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги. Такое заявление сделал певец Алексей "Профессор" Лебединский.

По мнению исполнителя, Россия должна максимально компенсировать Украине понесенные убытки. Если это произойдет, отношения двух наладятся, сказал он в интервью украинскому изданию Obozrevatel. Сам Лебединский при этом живет в США. Но, по его признаю, там ему плохо и он мечтает о переезде на Украину.

Реакция на слова "профессора" Лебединского не заставила себя ждать. По мнению продюсера Евгения Пригожина, музыкант ничего не понимает в международных процессах, а дает "громкие советы".

"Сидит и гавкает в Америке. Это кто такой? Он что в своей жизни сделал, кроме того, что спел "Я убью тебя, лодочник"? На каком основании он гавкает и рассказывает, кто и что должен делать?" - эмоционально отреагировал Пригожин в беседе с РЕН.

Не остался в стороне и Юрий Лоза. Он напомнил, что Алексей Лебединский давно переехал в США, а потому должен заигрывать с Америкой как американец.

"Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже несколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке", - сказал Лоза в интервью RT.

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