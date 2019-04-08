Ученые нашли продукт для борьбы с раком легких

Исследователи пока проверили действие вещества на мышах

Активный компонент перца чили – капсаицин – может подавлять рост аденокарциномы (самый распространенный тип рака легких) и препятствовать развитию метастазов. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Джоан Эдвардс университета Маршалла.

Действие жгучего перца пока проверили на мышах, передает EurekAlert. Животных – носителей раковых клеток - кормили капсаицином, и в результате это помогло замедлить у них прогрессирование рака легких.

Ученые предположили, что капсаицин можно будет использовать вместе с другими средствами химиотерапии в будущем. Одна из проблем – неприятные побочные эффекты (жжение в полости рта, раздражение желудка). Возможно, исследователям помогут природные аналоги - капсиат и капсикониат.

Ранее сообщалось, что ученые нашли простой способ лечения рака.