Один из главных праздников православия россияне отметят 21 апреля

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим считается важным праздником для православных верующих. Он не имеет фиксированной даты и отмечается за неделю до Пасхи. В этом году Вербное воскресенье выпало на 21 апреля. Почему принято приносить домой веточки вербы, чем нужно занять свои мысли в этот день и что можно ставить на обеденный стол – в материале ТВЦ.Ru.

...но сначала обратимся к истории

Согласно Евангелию, недалеко от Иерусалима в селении Вифания Иисус Христос смог воскресить умершего Лазаря, брата Марии и Марфы. По пути в Иерусалим, Сын Божий заметил осла, который был привязан к дереву. Верхом на животном Иисус въехал город. Его жители уже знали о чуде, случившемся с Лазарем, и восторженно приветствовали Спасителя. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви – так чествовали людей, вернувшихся домой с победой, а Христос смог одолеть смерть. В память об этом событии и был установлен праздник Вход Господень в Иерусалим.

В России пальма не растет и поэтому у нас используют веточку вербы – это первое дерево, которое зацветает весной. Суббота перед Вербным воскресеньем также считается праздничной – она получила название Лазаревой субботы.

До петровских реформ Вербное воскресенье отмечали с особым размахом. Кульминацией события был крестный ход, во главе которого царь или глава города вел под узду переодетого в осла коня, на котором восседал представитель церкви. В XIX веке празднование значительно упростилось: в храмах проводились службы, а людям давалось небольшое послабление в еде перед неделей строгого поста.

Что можно, а что нельзя делать в Вербное воскресенье?

В современной России празднование Вербного воскресенье начинается вечером в субботу. В храмах проводится всенощная, священники окропляют веточки вербы святой водой. Освященные веточки считаются способными творить чудеса. Их нужно отнести домой и поставить в вазу рядом с иконой. Существует традиция легонько бить родных ветками вербы – считается, что это к здоровью. Отвар из почек вербы помогают бесплодным забеременеть.

В Вербное воскресенье следует быть с семьей, вместо физической работы – подумать о душе. Каждый верующий должен поразмыслить над тем, почему же в воскресенье люди восхваляли Христа, а уже в следующую пятницу кричали "распни его!" и наблюдали за казнью.

Несмотря на то, что продолжается Великий пост, сам строгий в православии, в Вербное воскресенье дается небольшая поблажка. На стол можно ставить рыбу и вино, а еду сдабривать сливочным маслом, но прочие молочные продукты и мясо по-прежнему нельзя. Все излишества в еде и напитках также под запретом.

Не стоит делать работу по дому заниматься рукоделием, стирать и работать в огороде, выгонять скот на пастбище. Примечательно, даже птицы не вьют гнезда в этот день.

Веточки вербы, которые осталась с прошлого года, нельзя выбрасывать. Ее можно сжечь, выбросить в реку или отнести в храм. Если же верба пустила корни, то ее нужно посадить в землю.

Если погода в этот день порадует теплом и солнцем, то год будет щедрым на овощи и фрукты. Если подморозит, то уродится пшеница, но если будет дуть сильный ветер, то не стоит ждать теплого лета.

В народе распространено мнение, что в Вербное воскресенье и Прощеное – это один праздник. Однако это не так. Прощеное воскресенье отмечается за 7 недель до Пасхи и за 6 недель до Вербного соответственно.