Вечеринки, Mercedes и элитное жилье: как живет последняя любовь Началовой судья Кудря

Он помогал певице решить в суде вопрос с квартирой и 20 миллионами

Судья Нижегородского областного суда Вячеслав Кудря стал известен на всю страну после трагичных событий – смерти Юлии Началовой. Он стал последним возлюбленным певицы, они были вместе не больше года и расстались незадолго до кончины певицы.

О 39-летнем Вячеславе Кудре известно немного. В 2005 году он получил кандидата юридических наук, в 2012 году устроился на работу пресс-секретарем судебного департамента при Верховном суде России. Через год он уехал в Нижний Новгород и трудоустроился в областной суд. Кудря вошел в судебную коллегию по административным делам и в состав совета судей нижегородской области. В сведениях о доходах и имуществе судья не значится.

Кудря, по всей видимости, зарабатывает неплохо и ни в чем себе не отказывает. У нижегородского судьи есть элитная недвижимость в центре города и автомобиль Mercedes. Судья известен своими тусовками, соседи часто жалуются на громкую музыку, разносящуюся из его квартиры. Началову возле нижегородского дома Кудри никто не видел. "Мы бы запомнили", - в голос сообщили жильцы. О личной жизни Кудри после смерти певицы информации нет.

О романтических отношениях Началовой и Кудри стало известно в сентябре 2018 года. Судья помогал Началовой решать вопрос с квартирой. Второй супруг певицы Евгений Алдонин после развода оставил ей шикарную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы, куда Началова привела своего гражданского мужа хоккеиста Александра Фролова. Спустя время Началовой понадобились деньги для гастрольного тура и записи нового альбома и тогда она решила продать половину квартиры за 20 миллионов спортсмену. По словам Фролова, необходимую сумму он выплатил, однако Началова, утверждая обратное, подала в суд. Решение было вынесено уже после смерти певицы – хоккеист, как оказалось, никому ничего не должен.

Именно этот судебный процесс сблизил Кудрю и Началову. Судья будто бы взял певицу под покровительство, помогая ей и в суде, и в жизни. Они начали вместе посещать светские и спортивные мероприятия: бои MMA, премию Russian music box, показ автомобиля Infinity и другие события. Сначала певица представляла его просто "Вячеслав", но потом рассказала, что ее новый избранник – правозащитник.

"Я иногда задаю ему вопросы, которые меня интересуют по работе - приятно поговорить с умным человеком! Спортивная тема в моей жизни закончилась", - так отзывалась о своем возлюбленном Началова.

Рассталась пара также незаметно, как образовалась. Некоторые СМИ пишут, что, после того, как Кудря перестал вести дело о разделе имущества, Началова ушла от него. Судья специально перенес дело Началовой из Москвы Нижний Новгород – ему так было удобней, кроме того, всегда можно было привлечь свои связи. Это, естественно, не понравилось Фролову, и он поднял шумиху.

Несмотря на то, что романтические отношения перестали существовать, Началова и Кудря сохранили дружбу. Судья до последнего поддерживал ее, приезжал в Москву, беспокоился о здоровье. "Мы себя обнадеживали, и каждое слово врачей "хорошо" или "лучше" воспринималось как счастье <…> Все, что произошло за последние несколько дней, Юля любила это слово, — это какой-то сюр. Это как неудачный финал кино, в который невозможно поверить", - рассказал Кудря в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Артистка успела познакомить своего избранника с дочерью и с бывшим мужем – Алдониным. Со свадьбой не торопилась, но не исключала такого развития событий – очень певице хотелось родить мальчика. К сожалению, этому не суждено было случиться. Жизнь Началовой трагически оборвалась на 39-ом году жизни.

На похороны Юлии Кудря пришел инкогнито: в траурный зал не заходил, стоял среди обычных поклонников. С родителями Началовой - 61-летним Виктором Васильевичем и 63-летней Таисией Николаевной – Кудря не общался. Не подошел он и к Алдонину с Верой.