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Первая репетиция авиации к Параду Победы попала на видео

11:53
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Стало известно, какую новинку покажут в этом году на параде

В понедельник на подмосковном полигоне "Алабино" проходит первая сводная репетиция Парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В тренировках участвуют десять тысяч солдат и офицеров, передает "ТВ Центр".

Задействовано более 100 единиц современного вооружения и военной техники: "Тигры", бронетранспортёры, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы, зенитные ракетные комплексы "Бук", "Панцирь-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М",  "Ярсы". Следом танк "Армата", не имеющий аналогов в мире.

В строй встали "Терминаторы" - эти боевые машины огневой поддержки, которые в прошлом году впервые представили публике, предназначены  для уничтожения дотов, танков и  низколетящих самолетов противника.

В этом году на Параде Победы нас ожидает новинка, автомобили повышенной проходимости  "Лада" с пулемётом "Корд" от Минобороны России.

В воздушном строю - 74 самолёта и вертолёта - по числу лет, прошедших с окончания Великой Отечественной войны. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики, и, конечно, новейший истребитель Су-35С, способный разогнаться на малых высотах до полутора тысяч километров в час.

В вертолётном строю - Ми-26, Ми-8, Ка-52. Для выполнения полётов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов. В "Алабино" все так, как будет в Москве 9 мая. Чтобы довести все до идеала, есть чуть больше месяца. Репетиции будут проходить здесь три раза в неделю.

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