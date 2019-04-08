Как ветеран ВОВ Иван Робак освобождал Крым

Ровно 75 лет назад началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от фашистских захватчиков

Министерство обороны России обнародовало уникальные материалы, посвящённые 75-й годовщине начала операции по освобождению Крыма от фашистов. На сайте ведомства выложены более 130 архивных донесений, приказов, показания людей, переживших оккупацию. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Например, доклады о действиях подводников, которые обеспечивали осаждённый Севастополь продуктами, эвакуировали тех, кто получил ранения, а также гражданское население. Чтобы выполнить задачу, моряки снимали с субмарин вооружение и боеприпасы, освобождая место для людей и грузов. Впервые рассекречены документы о защитниках Аджимушкайских каменоломен. Политрук Александр Сариков описал в дневнике, как фашисты травили их газом, взрывали галереи. Здесь же - акты, составленные в 1944 году спецкомиссией. Из документов следует, что в окружении, под постоянным огнём, бойцы устраивали вылазки на позиции фашистов, подбивали их танки - ради того, чтобы принести воду. Опубликован и план "Тигр", подготовленный вермахтом на случай эвакуации войск. Немцы собирались стереть с лица земли Симферополь, Феодосию, Ялту, Севастополь и Казантип. В Минобороны особо подчеркнули, что главная цель публикации материалов - не допустить фальсификации итогов Великой Отечественной войны.

Восьмикилометровый перешеек между Черным морем и озером Сиваш был не просто густо усыпан минами – изрезан окопами и укреплениями. Полностью простреливался артиллерией немцев.

"Комсомольцы придумали очень интересный маневр. Они решили поднять чучела вверх, для того, чтобы показать атаку, для того, чтобы вычислить артиллерийские точки", - рассказала директор историко-краеведческого музея Армянска Людмила Варшавская.

11 ложных атак помогли наметить цели для советской артиллерии и авиации. А в восемь утра началась массированная артподготовка. Она длилась более двух часов. Но на пути советской армии оставался Перекопский вал. Древнее укрепление даже сейчас кажется неприступным.

Минные поля, ров глубиной восемь метров, четыре полосы обороны глубиной до шести километров. Здесь каждый дом, каждый холмик, были превращены в огневые точки. Немцы построили десятки вот таких забетонированных дотов, и во время наступления бойцы Красной армии нередко жертвовали собой, чтобы своим телом накрыть пулеметы противника.

Найти бойца с установленным именем – очень большая редкость, так как не всегда заполнялись медальоны, часть была разрушена и в первое время были бумажные книжки, которые не сохраняются в земле.

Войска 4 украинского фронта под командованием генерала Толбухина атаковали сразу с двух плацдармов. 2-я гвардейская армия наступала на Армянск через Перекоп. 51-я армия со стороны озера Сиваш.

"Вот, Олейник Петр Афанасьевич, у него тоже четыре медали. Мы вместе Армянск штурмовали. Освобождали полностью Крым вместе с ним", - рассказал ветеран ВОВ Иван Робак.

Для Ивана Робака – тогда еще 19-летнего парня – это был первый бой, первая операция. Но после нескольких лет оккупации и немецкого концлагеря – уже не страшное испытание, а долгожданная победа.

"Начали наши войска наступать, в том числе и я. Тогда еще минометным расчетом командовал я. И мы пошли дальше, Армянск был освобожден за несколько часов", - вспоминает Робак.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева.

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