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В Москве прощаются с Алексеем Булдаковым

10:54
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Похороны Булдакова пройдут на Троекуровском кладбище

В Москве сегодня прощаются с Алексеем Булдаковым. Почтить память актера в Большой зал Дома кино пришли сотни людей, передает "ТВ Центр".

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Народный артист скончался 3 апреля на 69-м году жизни. За свою карьеру он снялся более чем в сотне кинокартин, играл в театре. Поистине всенародную любовь и славу принесла ему роль генерала Иволгина в комедийных фильмах об особенностях национальной охоты и рыбалки.

Похороны Булдакова пройдут на Троекуровском кладбище.

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