Стала известна судьба косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

Решение приняли по итогам работы российских ученых вместе с группой экспертов исследователя океанов Жана-Мишеля Кусто

Все косатки и белухи, которые находятся в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя, вернутся на волю. Об этом сообщили в администрации Приморского края.

К началу мая эксперты проанализируют всю информацию, собранную российскими учёными и их коллегами из команды океанолога Жана Мишеля Кусто. Подготовят индивидуальные для каждого животного рекомендации. А до тех пор для косаток и белух создадут условия, максимально приближённые к природным.

О скандальной истории с незаконным отловом для продажи за границу стало известно в конце прошлого года. В феврале Владимир Путин поручил профильным ведомствам взять ситуацию под контроль и решить судьбу животных.