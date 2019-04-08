Подари жизнь: 2-летней Вике нужна пересадка костного мозга

Девочке, для которой каждый вирус - смертельная опасность, нужно почти два миллиона рублей

Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение двухлетней Вики Парфентьевой. У девочки редкое генетическое заболевание, из-за которого отсутствует иммунитет и любой вирус - смертельно опасен. Вике необходима пересадка костного мозга, но для подготовки к операции требуется почти два миллиона рублей. Помочь Вике - может каждый.

Маленькая Вика настораживается, когда мама плачет. Она как будто понимает: им обеим сейчас как никогда нужно быть сильными, чтобы справиться с болезнью.

Хочется не думать о плохом. Радоваться жизни. Но там за окном как будто другая реальность, не та, что у них в больничной палате.

О прогулках забыли давно. С тех пор, как температура неумолимо остановилась где-то около сорока. Но Вика держится: почти не плачет и стойко переносит боль. Долгое время она отказывалась есть и пить. И до сих пор боится принимать подарки в больнице. Значит, опять будут болезненные уколы.

Проблемы со здоровьем начались с самого рождения. На странные показатели крови Вики врачи поначалу не обратили должного внимания. Высокую температуру ошибочно приняли за симптомы острого бронхита. Несколько месяцев девочке не могли поставить точный диагноз.

"Я вызывала педиаторов, я вызывала скорую, в итоге она у меня перестала кушать, буквально она засыпала на ходу, перестала ходить, она ни на кого не реагировала, полностью. Ей надо было, чтобы я рядом сидела - и всё", - вспоминает мама Вики.

Как выяснилось, у двухлетней Вики - редкое генетическое заболевание: тяжелая врожденная нейтропения. В ее организме отсутствуют нейтрофилы - особый вид лейкоцитов, которые справляются с инфекциями. Такой защиты у девочки просто нет. А значит любой вирус для нее - смертельно опасен.

"С сопровождающим уже нас привезли сюда, ну и здесь же опять эти обследования и тому подобное, и диагноз, что без пересадки нам просто… Ну, долго она просто не проживет, потому что ни на какие препараты ребенок не реагирует", - сообщила мама Вики Светлана Парфентьева.

Но мама уверена: у дочки все получится. Мужеству этой маленькой хрупкой девочки может позавидовать любой взрослый.

"Выдержит! Не зря я ее Викторией назвала. Победа!" – уверена мама Вики. И девочка как будто понимает: шанс на выздоровление есть. Врачи уверены, что пересадка костного мозга от здорового донора может спасти ребенка.

"Мы уже много чего пробовали, но оптимальным в итоге для нее является проведение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, то есть нам необходимо полностью заменить ее иммунную систему на иммунную систему здорового донора", - сказала врач-аллерголог, иммунолог НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Анна Роппельт.

И донор для Вики уже найден! Он отдаст свои стволовые клетки бесплатно! Но на подготовку к трансплантации необходимы немалые деньги. Миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей. Таких средств у семьи нет. Любая, даже сама небольшая помощь, для Вики - шанс выжить. И для того, чтобы подарить этот шанс, достаточно просто отправить смс с любой суммой пожертвования на номер 6162. И тогда маленькая Вика сможет просто радоваться жизни, а не бороться за нее.

Елена Сахно, Станислав Ильин, Евгений Кузнецов, "ТВ Центр".