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Американские сенаторы устали работать над антироссийскими санкциями

10:51
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

В Конгрессе США нет единого понимания, какими должны быть следующие рестрикции

Конгресс США устал от законопроектов по поводу антироссийских санкций. Среди сенаторов до сих пор нет единого мнения в отношении следующих рестрикционных мер.

"В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций", - поделился республиканец Марко Рубио, выразив надежду, что ему удастся объяснить это как можно большему числу людей.

Ряд конгрессменов считают, что санкции бьют не только по России, но и затрагивают экономику самих Соединенных Штатов, пишет "Газета.Ru".

Ранее 3 апреля В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях за вмешательство в американские выборы. Они затронут банковский и энергетический сектор страны.

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