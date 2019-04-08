Американские сенаторы устали работать над антироссийскими санкциями

В Конгрессе США нет единого понимания, какими должны быть следующие рестрикции

Конгресс США устал от законопроектов по поводу антироссийских санкций. Среди сенаторов до сих пор нет единого мнения в отношении следующих рестрикционных мер.

"В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций", - поделился республиканец Марко Рубио, выразив надежду, что ему удастся объяснить это как можно большему числу людей.

Ряд конгрессменов считают, что санкции бьют не только по России, но и затрагивают экономику самих Соединенных Штатов, пишет "Газета.Ru".

Ранее 3 апреля В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях за вмешательство в американские выборы. Они затронут банковский и энергетический сектор страны.