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Стал известен пол ребенка Меган Маркл

10:46
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Об этом случайно проболталась близкая подруга герцогини

Великобритания ждет скорого появления на свет ребенка  Меган Маркл и принца Гарри. До родов осталось всего несколько дней, и все королевство гадает о поле отпрыска.

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Завесу тайны приоткрыла подруга герцогини Серена Уильямс. В интервью E!News известная теннисистка проболталась, что у Меган и Гарри родится девочка. В беседе с журналистом Уильям, говоря о ребенке, использовала местоимение "она".

"Моя беременная подруга постоянно твердит: "Мой ребенок точно будет делать это", а я отрицаю — "Нет, она этого делать не станет", - сболтнула Уильямс. Теннисистка добавила, что Меган Маркл будет лучшей мамой в мире, пишут "Дни.ру".

Накануне стало известно, что герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри переехали из королевского дворца в поместье Фрогмор в Винздоре.

Ранее британская королева Елизавета II запретила Меган Маркл, которая приходится ей внучатой невесткой, носить украшения из своей коллекции. Это произошло после того, как в прошлом году герцогиня заявила о планах надеть бриллиантовую тиару во время официальной поездки на Фиджи.

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