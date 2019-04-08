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Путин заступился за свободный интернет

11:06
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Но призвал интернет-сообщество к открытости и диалогу

Владимир Путин призвал следовать принципу свободы интернета. Об этом говорится в приветственном слове президента к участникам форума по управлению интернетом.

Обращение зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. "Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов", - отмечается в тексте президента.

Путин подчеркнул, что в современном мире важно противодействовать киберпреступности, распространению противозаконного контента, который представляет угрозу гражданам и государству.

"Здесь особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу", — отметил Путин. Его слова приводит ТАСС.

Десятый юбилейный российский форум по управлению интернетом проходит в рамках 25-летия Рунета.

 

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