Фонтан кипятка выбил окно и убил женщину в Петербурге

Трагедия произошла ночью, когда она спала

В ночь восьмое апреля в Санкт-Петербурге случилась коммунальная авария: во дворе многоэтажного дома прорвалась труба диаметром 219 миллиметров, в результате чего погибла женщина.

Инцидент произошел возле 49-го дома по 2-й Комсомольской улице. Струя кипятка выбила окно квартиры на первом этаже и убила спящую 63-летнюю пенсионерку. Ее 39-летний сын получил серьезные ожоги. Тем не менее, от госпитализации он отказался. Сейчас он находится в состоянии шока, с ним работают психологи.

Всех жильцов подъезда эвакуировали в ближайшую школу. На данный момент прорыв устранен, на месте ЧП работают специалисты. На время ремонта 11 близлежащих домов будут отключены от отопления.

Как пишет издание 78.ru, последний раз капитальный ремонт теплосетей проводится 25 лет назад – в 1994 году.

По факту прорыва трубы возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", пишет "Газета.Ru". Кроме того, проверку начала прокуратура района, где произошло ЧП.

Это уже не первая коммунальная авария в северной столице. Неделю назад трубу с горячей водой прорвало возле колледжа петербургской моды на Софийской улице. Тогда, к счастью, обошлось без жертв.

Полгода назад в питерском кафе погибли два человека из-за аналогичной аварии. Труба лопнула в первый день официального отопительного сезона.