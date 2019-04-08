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Видео с сыном-красавцем Жанны Фриске растрогало соцсети

11:29
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Платону исполнилось шесть лет

Сестра Жанны Фриске опубликовала в соцсетях видео с сыном певицы Платоном.
Сыну Жанны Фриске - 6 лет. Как живет Платон

На трогательных кадрах еще маленький Платоша играет с собакой Джесс, радуется и зовет маму. Само видео было снято несколько назад. Накануне мальчику исполнилось шесть лет, пишет EG.RU.

В комментарии к видео Наталья Фриске поздравила его с днем рождения.

"Мой маленький принц, с твоим днём тебя. Очень скучаем по тебе. Пусть тебя окружают только добрые и искрение люди. Я люблю тебя", - написала сестра Жанны Фриске.

Певица скончалась в 2015 году. Супруг Фриске Дмитрий Шепелев после ее смерти запретил родным и близким семьи видеться с Платоном. В комментариях к посту подписчики набросились на него с критикой.

"Вылитый Жанна. Шепелевского ничего нет", - diana_deis. 

"Боже, как же все это больно.. Столько времени упущено ...ребенок обделён таки любовью и лаской....шесть лет они ж сейчас такие взрослые в этом возрасте", - сокрушается kiselevajuliav (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, - прим. редакции). 

"Солнышко такое. Как же я надеюсь, что Платоша когда вырастит, обязательно вернётся к своим родным, настанет то время, когда он поймёт, что его любят и ждут", - пишет oliagorohova.

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