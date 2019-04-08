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По просьбам жителей в Солнцеве построят новые соцобъекты

11:39
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Это сделают по просьбе местных жителей

Проект планировки территории поселка Западный в районе Солнцево изменят с учетом предложений местных жителей. Это позволит создать комфортную городскую среду для взрослых и детей. Сейчас проект проходит публичные слушания, передает ТВЦ.RU.

"Проект создан на основании пожеланий и предложений жителей района Солнцево, причем в ходе его разработки мы постарались учесть интересы каждого. Таким образом, район будет обеспечен собственной инфраструктурой, здесь будут расположены школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс", - рассказал один из разработчиков документа, начальник Архитектурно-планировочной мастерской №4 ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы" Павел Калинов.

По его словам, для автомобилистов сделают зону открытой городской парковки и два наземных крытых паркинга. Станет комфортно мама с колясками и маленькими детьми. Во дворах высадят деревья и кустарники. Кроме того, будут реконструированы улицы Родниковая, Авиаторов, Производственная, а также транспортная развязка на пересечении с Киевским шоссе.

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