По просьбам жителей в Солнцеве построят новые соцобъекты

Это сделают по просьбе местных жителей

Проект планировки территории поселка Западный в районе Солнцево изменят с учетом предложений местных жителей. Это позволит создать комфортную городскую среду для взрослых и детей. Сейчас проект проходит публичные слушания, передает ТВЦ.RU.

"Проект создан на основании пожеланий и предложений жителей района Солнцево, причем в ходе его разработки мы постарались учесть интересы каждого. Таким образом, район будет обеспечен собственной инфраструктурой, здесь будут расположены школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс", - рассказал один из разработчиков документа, начальник Архитектурно-планировочной мастерской №4 ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы" Павел Калинов.

По его словам, для автомобилистов сделают зону открытой городской парковки и два наземных крытых паркинга. Станет комфортно мама с колясками и маленькими детьми. Во дворах высадят деревья и кустарники. Кроме того, будут реконструированы улицы Родниковая, Авиаторов, Производственная, а также транспортная развязка на пересечении с Киевским шоссе.