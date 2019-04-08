Дебаты Зеленского и Порошенко оказались под угрозой срыва

В желании провести их на стадионе усмотрели нарушение закона

Второй тур скандальной президентской гонки. На Украине с 8 апреля разрешена предвыборная агитация, хотя агитировать кандидаты начали задолго до официального старта, превратив кампанию в шоу: сдавали анализы в прямом эфире, а теперь готовятся выйти на стадион. И главной картой во время дебатов, похоже, станет Донбасс.

ЦИК Украины официально подвел итоги первого тура выборов президента. Теперь кандидаты могут начинать агитацию. Но закон, о котором так любят говорить на Украине, был нарушен уже давно. Договариваясь о дебатах и сдавая тесты на наркотики и алкоголь, Порошенко и Зеленский, конечно же, агитировали. И ещё накануне официального старта каждый дал обширное интервью, особо остановившись на ситуации в Донбассе. Впрочем, пути разрешения конфликта кандидаты видят по-разному, отмечает "ТВ Центр".

"Все понимают, что сейчас самая главная задача - не просто остановить войну, а первые шаги сделать - прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать Минские договоренности, продолжать Минский процесс. Но все согласны, все убеждены, что нужно реформировать Минский формат", - заявил Владимир Зеленский.

Реформирование Минского формата, по мнению Зеленского, заключается в том, что переговоры должны идти в первую очередь с Россией, которая, как он считает, ведет войну в Донбассе. А страны запада должны наблюдать за процессом.

- Вы готовы к переговорам с Путиным?

- Да.

Порошенко о Минских договоренностях не вспоминает. У него старая новая идея - решать проблему Донбасса в Нормандском формате.

"Сейчас мы едем в Берлин. Есть заявление наших партнеров, что срочно будет возобновлен Нормандский формат. Нам есть, что делать и мы точно знаем, куда и как двигаться", - уверяет Порошенко.

Посетить Германию 12 апреля президента Украины пригласила канцлер Меркель. Но кандидату посоветовали не обольщаться. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, встреча с Меркель перед вторым туром не означает поддержку Порошенко на выборах. Однако ведь нельзя не использовать такой шанс. И продемонстрировать близость к ЕС, например, уже в ходе дебатов.

Главное шоу Украины состоится вечером 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Впрочем, этого может не случиться. ЦИК Украины потребовал от обоих кандидатов провести дебаты не на стадионе, а в телестудии, как того требует закон.

Пока все идет по сценарию Владимира Зеленского. Впрочем, Порошенко, даже отставая на полшага, пытается делать вид, что идет впереди. По требованию Зеленского сдал тест на наркотики и алкоголь, а теперь предлагает сопернику протестироваться по стандартам ВАДА. Идея, правда, не его. Воспользоваться услугами антидопингового агентства посоветовал Владимир Кличко - бывший боксер и брат мэра Киева. И хотя Порошенко не раз заявлял, что предвыборная кампания - это не шоу, сам охотно в нем участвует.

"Я полностью поддерживаю предложение Владимира Кличко. Как только представители ВАДА приедут сюда, я незамедлительно пройду тесты. Это очень опасно, если президентом и верховным главнокомандующим станет человек, имеющий наркотическую зависимость", - предупредил действующий президент.

Примечательно, что Порошенко упоминает только наркотики. Об алкоголе ни слова. Из стана кандидата Зеленского ответа на предложение получить допуск на стадион через допинг-тест ВАДА пока не последовало.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".