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Видео страшной аварии с участием скорой в Подольске

12:08
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Машину медиков на огромной скорости протаранила легковушка

В интернете появилось видео страшной аварии с участие автомобиля скорой помощи в подмосковном Подольске. На записи видно, как в медицинский автомобиль на огромной скорости врезается легковой автомобиль. Видео публикует ТВЦ.RU.

ДТП произошло еще накануне на пересечении улиц Кирова и Маштакова. Автомобиль скорой помощи с включенным проблесковым маячков поворачивал на перекрестке налево, когда в него влетел Nissan Teana. От удара машину медиков буквально подбросило вверх.

В результате аварии пострадали пять человек.

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