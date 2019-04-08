Видео страшной аварии с участием скорой в Подольске

Машину медиков на огромной скорости протаранила легковушка

В интернете появилось видео страшной аварии с участие автомобиля скорой помощи в подмосковном Подольске. На записи видно, как в медицинский автомобиль на огромной скорости врезается легковой автомобиль. Видео публикует ТВЦ.RU.

ДТП произошло еще накануне на пересечении улиц Кирова и Маштакова. Автомобиль скорой помощи с включенным проблесковым маячков поворачивал на перекрестке налево, когда в него влетел Nissan Teana. От удара машину медиков буквально подбросило вверх.

В результате аварии пострадали пять человек.