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Что россияне любят слушать в такси

12:24
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Пассажиров трудно заставить слушать в дороге "Мало половин" Ольги Бузовой

Стало известно, что россияне любят слушать во время поездки в такси. В опросе участвовали более 5,5 тысячи человек.

Опрос провели Сервис "Ситимобил" и компания ResearchMe. Лучшей для поездок стала песня "Зеленоглазое такси" Олега Кваши. На повторе пассажиры готовы случать Despacito (Luis Fonsi feat. Daddy Yankee), "Цвет настроения синий" (Филипп Киркоров) и Freestyler (Bomfunk MC’s).

Хуже всего в поездке воспринимаются песни Ольги Бузовой, особенно – "Мало половин", пишет агентство "Москва". Под бесконечный повтор этого трека согласились ехать лишь 6% респондентов.

Большинство россиян (60%) обращают внимание на то, какая музыка играет в салоне во время поездки. В основном, это шансон или поп-музыка. При этом в Санкт-Петербурге и Краснодаре любят рок, на Урале отдает предпочтение рэпу и хип-хопу, а классическую музыку просят поставить в Волгограде. В тишине предпочитают ездить только пять процентов опрошенных.

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