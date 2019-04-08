ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кириллу Серебренникову изменили меру пресечения

12:10
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Режиссер отпущен под подписку о невыезде

Мосгорсуд в понедельник изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову. Режиссер освобожден из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Таким образом была удовлеторена жалоба защиты. Кроме того, под подписку о невыезде отпущены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Минкульта Софья Апфельбаум, пишет ТАСС.

На прошлой неделе Мещанский суд Москвы оставил всех троих под домашним арестом до 4 июля.

Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что режиссер, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум, а также обвиняемая Екатерина Воронова, которая находится в международном розыске, похитили 133 из 214 миллионов рублей бюджетных средств. Их выделили в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Новости по теме
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.