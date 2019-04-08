Кириллу Серебренникову изменили меру пресечения

Режиссер отпущен под подписку о невыезде

Мосгорсуд в понедельник изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову. Режиссер освобожден из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Таким образом была удовлеторена жалоба защиты. Кроме того, под подписку о невыезде отпущены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Минкульта Софья Апфельбаум, пишет ТАСС.

На прошлой неделе Мещанский суд Москвы оставил всех троих под домашним арестом до 4 июля.

Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что режиссер, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум, а также обвиняемая Екатерина Воронова, которая находится в международном розыске, похитили 133 из 214 миллионов рублей бюджетных средств. Их выделили в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".