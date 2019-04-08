ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сухоруков рассказал об огромном гипсе

12:40
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Повязка держит руку от плеча до ладони

Российский актер Виктор Сухоруков рассказал о своем состоянии после падения на сцене Театра имени Моссовета.

"Пока у меня гипс от плеча и до ладони, поэтому, конечно, на две недели я отменил все выступления", - сообщил актер РИА Новости, добавив, что в понедельник, 8 апреля, врачи выпишут из НИИ имени Склифосовского.

Инцидент произошел вечером четвертого апреля. В финальной части спектакля "Встречайте, мы уходим" 67-летний Сухоруков должен был перепрыгнуть через ковер, но споткнулся и упал. Со сцены артист смог уйти только при помощи своих коллег.

После спектакля его госпитализировали в Институт имени Склифосовского. Перелома у актера нет, только сильная травма.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Актер Виктор Сухоруков
Актер Виктор Сухоруков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.