Сухоруков рассказал об огромном гипсе

Повязка держит руку от плеча до ладони

Российский актер Виктор Сухоруков рассказал о своем состоянии после падения на сцене Театра имени Моссовета.

"Пока у меня гипс от плеча и до ладони, поэтому, конечно, на две недели я отменил все выступления", - сообщил актер РИА Новости, добавив, что в понедельник, 8 апреля, врачи выпишут из НИИ имени Склифосовского.

Инцидент произошел вечером четвертого апреля. В финальной части спектакля "Встречайте, мы уходим" 67-летний Сухоруков должен был перепрыгнуть через ковер, но споткнулся и упал. Со сцены артист смог уйти только при помощи своих коллег.

После спектакля его госпитализировали в Институт имени Склифосовского. Перелома у актера нет, только сильная травма.