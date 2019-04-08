Видео с церемонии прощания с Алексеем Булдаковым

Проводить актера пришли сотни людей

В московском Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым. Проститься с актером пришли сотни людей: поклонники, друзья и коллеги по цеху. Видео с церемонии прощания публикует ТВЦ.RU.

Выступающие со сцены произнесли много теплых слов в адрес Булдакова. Так актер Олег Штефаненко признал, что ушел его очень близкий и дорогой человек.

"Он был очень светлым человеком, очень добрым, открытым, несмотря на то, что жизнь и профессия помотала, он пожил в нищете, но он остался очень легким, открытым, удивительным, у него не было врагов, что в этой профессии непросто", - приводят слова актера РИА Новости.

Актер Борис Львович на церемонии рассказал, что от Алексея Булдакова в зал всегда шла волна доброты и тепла. "Все, что он ни делал, вызывало радость. Он был предметом всеобщей любви. Когда такие люди уходят, образовывается такая дыра", - сказал Львович.

Алексей Булдаков умер 3 апреля на 69-м году жизни в Монголии из-за оторвавшегося тромба. За свою карьеру он снялся более чем в сотне фильмов, но поистине всенародную любовь и славу принесла ему роль генерала Иволгина в комедийных фильмах об особенностях национальной охоты и рыбалки.

Похоронят Алексея Булдакова на Троекуровском кладбище Москвы, рядом с могилой Юлии Началовой.

Ранее в интернете появилось видео одного из последних выступлений Булдакова. Актер спел несколько песен на фестивале. На одной из них - "Не для меня придет весна" – он заплакал.