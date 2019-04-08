Булдаков перед смертью жаловался на одиночество

Актеру перестали предлагать роли

Алексей Булдаков в последние месяцы жизни был замкнутым и ни с кем не общался. Актер страдал из-за того, что его забыли и считал себя никому не нужным.

Откровения его друзей о последних месяцах жизни прозвучали в эфире телеканала НТВ. Друг Булдакова, Борис Грачевский считает, что актер был обижен из-за того, что ему не предлагали новых ролей. Для актера это страшная вещь.

"Он из эпизодических артистов стал звездой, на пике славы перестал пить, я был восхищен. Говорил: "Я на просушке". На него в Нью-Йорке кидались поклонники, брали автографы, а потом все кончилось", - вспоминает Грачевский.

Несколько лет назад у Алексея Булдакова обнаружили злокачественную опухоль, рассказали друзья. Он смог справиться с болезнью и даже стал бережнее относиться к своему здоровью, пишут Дни.ру.

"Меньше курил. А тут лег спать и умер во сне. Он не был здоровым человеком, но никогда не жаловался. Конечно, у него сердце болело", - вспоминает коллега по фильму "Особенности национальной охоты" Семен Стругачев.

Алексей Булдаков умер 3 апреля на 69-м году жизни в Монголии из-за оторвавшегося тромба. За свою карьеру он снялся более чем в сотне фильмов, но поистине всенародную любовь и славу принесла ему роль генерала Иволгина в комедийных фильмах об особенностях национальной охоты и рыбалки.

Похоронят Алексея Булдакова на Троекуровском кладбище Москвы, рядом с могилой Юлии Началовой.