В Общественной палате обсудили стратегические задачи развития России

ОП России провела первое пленарное заседание в 2019 году

Национальные цели и стратегические задачи развития страны обсудили в Москве на заседании Общественной палаты (ОП). Об этом сообщает "ТВ Центр".

В частности, говорили о масштабной программе развития сельских территорий, а также о первых результатах так называемой мусорной реформы. Особое внимание уделили теме общественного контроля и необходимости участия граждан в реализации проектов.

"Есть уже много случаев, когда общественность не только контролирует, а принимает участие в реализации каких-то конкретных проектов. Мне кажется, что это очень важно, я уже говорил не раз, что у нас много контролирующих органов – от прокуратуры и ФСБ, заканчивая многочисленными общественными организациями. Это наша прямая обязанность по закону организовывать общественный контроль", - сказал секретарь ОП Валерий Фадеев.

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