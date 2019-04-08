ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Общественной палате обсудили стратегические задачи развития России

14:47
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

ОП России провела первое пленарное заседание в 2019 году

Национальные цели и стратегические задачи развития страны обсудили в Москве на заседании Общественной палаты (ОП). Об этом сообщает "ТВ Центр".

Путин предложил британцам вложиться в нацпроекты
Путин призвал Генпрокуратуру отслеживать траты на нацпроекты

В частности, говорили о масштабной программе развития сельских территорий, а также о первых результатах так называемой мусорной реформы. Особое внимание уделили теме общественного контроля и необходимости участия граждан в реализации проектов.

"Есть уже много случаев, когда общественность не только контролирует, а принимает участие в реализации каких-то конкретных проектов. Мне кажется, что это очень важно, я уже говорил не раз, что у нас много контролирующих органов – от прокуратуры и ФСБ, заканчивая многочисленными общественными организациями. Это наша прямая обязанность по закону организовывать общественный контроль", - сказал секретарь ОП Валерий Фадеев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Заседание Общественной палаты России
Заседание Общественной палаты России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.