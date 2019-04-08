В Кремле проходят переговоры Путина и Эрдогана

По итогам встречи планируется подписать ряд двусторонних документов

В Москве Владимир Путин проводит переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Это уже их третья встреча с начала года, передает "ТВ Центр".

Беседа проходит в узком составе. Обсуждаются важнейшие темы двусторонней повестки. Среди них - проекты в сфере энергетики, в том числе - "Турецкий поток". Другая тема - многомиллиардный контракт на поставки Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Речь зайдет и о ситуации на Ближнем Востоке - решении США по Голанским высотам и обстановке в Сирии.

Президенты обсудят запуск работы конституционного комитета в арабской республике. По итогам планируется подписать ряд двусторонних документов. После главы государств встретятся с представителями деловых кругов обеих стран.

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