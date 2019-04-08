Собянин рассказал о планах развития инфекционной службы Москвы

Инфекционная помощь в столице выйдет на новый уровень

В Москве уже в этом году будет завершён капитальный ремонт лечебного корпуса Детской инфекционной клинической больницы № 6. В старом здании появится современное лечебное заведение, где будет даже реанимация для новорожденных, в которой мамы смогут навещать детей. Ход работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве уже в этом году будет завершён капитальный ремонт лечебного корпуса Детской инфекционной клинической больницы №6. В старом здании появится современное лечебное заведение, где будет даже реанимация для новорожденных, в которой мамы смогут навещать детей. Ход работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

В новом больничном корпусе реконструкция завершена недавно. И врачи и пациенты едины во мнении: именно такой должна быть детская инфекционная больница.

В помещениях, где сейчас кипит отделочная работа, совсем скоро появятся маленькие пациенты. Реконструкция больничного корпуса - часть масштабной столичной программы по реорганизации системы инфекционного реагирования. Москва - один из мировых центром миграции населения с повышенным порогом эпидемиологической опасности.

Работу столичных поликлиник и больниц в последние годы лучше всего оценивать по результатам. По словам мэра, рекордное количество вакцинаций привело к падению заболеваемости ОРВИ и гриппом почти в 2 раза.

"Конечно, очень важно модернизировать существующую сеть. Ремонтировать, оснащать новым современным оборудованием. Вот в этой детской больнице видно, какие работы проводятся. Достаточно масштабные. По сути дела, создается новая среда, новые возможности", - рассказал Сергей Собянин.

В стационарных клиниках Москвы сегодня находятся одновременно около 80 тысяч человек. И далеко не всегда больничные палаты соответствуют современным медицинским стандартам.

"Мы приняли сложное, тяжелое, но необходимое решение о строительстве, по сути дела, новых двух больниц. Общей мощностью около 140 тысяч кв. метров. Москва в результате получит одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи. Включая и современные, самые современные, оснащенные уникальной аппаратурой корпуса. Так что надеюсь, что у нас в течение трех-четырех лет инфекционная помощь будет на самом высоком уровне", - сказал Сергей Собянин.

На сегодняшний день медицинскую помощь по лечению инфекционных заболеваний оказывают в 8 городских стационарах, включая 3 профильные больницы и 5 инфекционных отделений в других клиниках. В результате строительства новых больниц в Москве будет принципиально изменена структура коечного фонда. Не многолюдные палаты, а современные боксы станут основой работы городской инфекционной службы. Их количество в ближайшем будущем вырастет примерно в три раза.

Андрей Сидоренко, Елена Макарова. "ТВ Центр".