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Южный участок БКЛ запустят в 2022 году

15:07
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Работы ведутся в круглосуточном режиме

Южный участок Большой кольцевой линии метро планируется запустить в 2022 году. Это на год раньше, чем планировалось изначально, сообщает "ТВ Центр".

В настоящий момент работы идут в круглосуточном режиме на всём отрезке. Он будет включать в себя три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". На последней, в частности, уже началась установка ограждений котлована и подготовка к возведению самой станции. Строительство идёт в непростых гидрогеологических условиях. Здесь много обводненных грунтов, местами приходится уходить на большую глубину. Также сложности были и с коммуникациями.

"Главная наша победа, что мы практически везде вынесли инженерные коммуникации. Это было сдерживающим фактором, мы почти год занимались освобождением территории. На всем этом участке осталось буквально три небольших участка, где нужно вынести водопроводы и газопроводные сети, которые будут до 15 апреля закончены, и нас уже ничего не будет сдерживать по строительству чисто технологии", - заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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