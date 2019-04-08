"Потеряли удивительного артиста": Алексея Булдакова проводили аплодисментами

Коллеги вспоминали его как очень доброго и светлого человека

В Москве простились с Алексеем Булдаковым - артистом действительно народным. В его фильмографии - свыше сотни ролей, яркие театральные работы. Настоящая слава пришла к актёру после выхода фильма "Особенности национальной охоты". Работал Алексей Булдаков до последнего дня, и без театра и кино своей жизни не представлял.

У Дома кино с самого утра начала выстраиваться очередь из тех, кто хотел проститься с актером. В холле установлены портреты Алексея Ивановича, звучат песни в его исполнении. Одним из первых на церемонию приехал друг актера Леонид Якубович и коллеги по Союзу кинематографистов. Друзья, родные и близкие, вспоминая о нем, слез сдержать не могли. Алексей Булдаков был не только высочайшим профессионалом, но и душевным, щедрым и очень добрым человеком.

Анна Катц, подруга семьи: "Порядочный человек, отличный семьянин, это не понять, честно вам скажу. Эту боль".

Марина Куцанкина, тетя Алексея Булдакова: "Я ни разу не видела, чтоб Леша хотя бы похмурился, хоть бы раз. У него не было никаких отрицательных черт".

Людмила Куцанкина, племянница Алексея Булдакова: "Он состоял из одних достоинств. Знаете, как говорят: человек с большой буквы. Про Лешу можно сказать, что Леша - это человек с большой буквы".

Попрощаться с актером пришло много обычных людей, для которых персонажи Булдакова стали почти родными. Он сыграл десятки ролей в кино: и комедийных, и драматических, выступал на театральной сцене. Но всенародную любовь и славу принесла ему роль генерала Иволгина из "Особенностей национальной охоты".

Режиссер Александр Рогожкин писал сценарий именно под Булдакова. Но даже он не подозревал, насколько тот окажется органичным. Амплуа генерала определило его дальнейшую актерскую судьбу. Он играл и боевого генерала в драме "Блокпост", и философа в многочисленных продолжениях "Охоты", и в клипе Ларисы Долиной "Погода в доме". Коллеги говорят, что во всех этих ролях он во многом играл сам себя. Настоящим мужиком он был и в жизни. Честным, справедливым, живым.

Александр Панкратов-Чёрный: "Потеряли удивительного артиста. Поистине народного, простого, доброго, широкого, русского человека".

Сергей Маховиков, актер: "Когда уходит доброта с человеком, а он всегда был воплощением доброты, то это чувствуется всеми".

В последний путь Алексея Булдакова по традиции провожали аплодисментами в знак признательности и благодарности человеку и профессионалу с большой буквы.

Юлия Степина, Александр Козликин и Сергей Сенченков. "ТВ Центр", Москва.