Москвичей попросили отказаться от поездок на юго-восток на машине

Движение сильно затруднено, есть ограничения в связи со строительством Некрасовской линии метро

ЦОДД предупреждает водителей, что в понедельник автомобильное движение на Рязанском и Волгоградском проспектах сильно затруднено в связи с тем, что для бесплатных автобусов закрыты съезды с мостов и эстакад.

Чтобы не усложнять транспортную ситуацию, сотрудники обращаются к водителям с просьбой не пользоваться личными автомобилями. Пассажиры Таганско-Краснопресненской линии, кроме автобусов, могут воспользоваться МЦК и бесплатными электричками до Казанского и Курского вокзалов. Количество поездов также увеличено, открыты дополнительные кассы.

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