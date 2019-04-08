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Москвичей попросили отказаться от поездок на юго-восток на машине

15:14
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Движение сильно затруднено, есть ограничения в связи со строительством Некрасовской линии метро

ЦОДД предупреждает водителей, что в понедельник автомобильное движение на Рязанском и Волгоградском проспектах сильно затруднено в связи с тем, что для бесплатных автобусов закрыты съезды с мостов и эстакад.

Чтобы не усложнять транспортную ситуацию, сотрудники обращаются к водителям с просьбой не пользоваться  личными автомобилями. Пассажиры  Таганско-Краснопресненской  линии, кроме автобусов, могут воспользоваться МЦК и  бесплатными электричками  до Казанского и Курского вокзалов. Количество поездов также увеличено, открыты  дополнительные кассы. 

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