Москвичей научили правильно выбрасывать мусор

В столице прошел фестиваль "Эковесна"

Договориться с природой! В Москве прошёл фестиваль "Эковесна". Горожанам показали, как собирать и выбрасывать мусор правильно. А ещё провели мастер-классы, на которых участники из простого хлама создавали настоящие арт-объекты, яркие и необычные.

- Пластик!

- Значит сюда бросаем пластик! А здесь что написано?

- Стекло!

- Сюда бросаем стекло. А здесь?

- Бумага и картон!

Маленький Филипп в свои пять лет уже знает, что собирать мусор нужно раздельно. Так учит мама. Бережное отношение природе - семейная традиция!

"Ну, я давно занимаюсь раздельным сбором и езжу на склад собиратора, а сегодня это так удобно - рядом с домом. Хотели бы, чтобы как можно больше было обустроено инфраструктуры рядом с нашими домами", - сказала мама Филиппа Анна Жидкова.

В Таганском районе прошел экофестиваль, передает "ТВ Центр". Контейнеры для раздельного сбора мусора уже за пару часов наполнились до краев. Местные жители учились правильно избавляться от того, что уже не нужно.

"Ну, правда, я считаю, что надо еще нас учить, как правильно. Вот здесь бумага, вот здесь вот можно бутылочки бросать, здесь стекло. И батарейки еще надо отдельно бросать! Но еще надо нас учить, я считаю, что не хватает нам пока еще, грамотности. Я бы поучилась", - сообщила жительница Таганского района Татьяна Чазова.

Программа экофестиваля оказалась насыщенной. Учиться никогда не поздно. Для всех, кто думает об экологии, провели лекции на свежем воздухе. Рассказали, как организовать такие специальные урны в своем дворе и почему пластик - самый страшный враг для окружающей среды. Желающих "договориться" с природой оказалось немало. За три дня больше тысячи людей подписали петицию о необходимости разделения мусора.

"Благодаря этой акции, мы начнем такую широкую, просветительскую кампанию и уже через десять лет в Москве, в московской агломерации, которая производит до 20% всего мусора России, будет перерабатываться 4/5 всего мусора! Перерабатываться, и так называемый рецикл - то есть работать на пользу людей, а не отравлять почву, не отравлять экологию", - сказал глава округа Таганский, организатор эко-фестиваля Илья Свиридов.

Размышляя о сохранении экологии, говорили и об одноразовых полиэтиленовых пакетах, которые практически не разлагаются! Предложили отказаться от них в пользу специальных экосумок из ткани.

А еще учились по-новому смотреть на старые вещи.

- Из того, что в доме валяется у всех, разный хлам, из него можно сделать потрясающие вещи! Моднейшие карманы, карманы-пакеты. Сейчас это в тренде!

Используя технику декупажа, мастерили поделки.

"Первый раз увидели, что можно сделать такую прелесть, используя старые диски и бумажные салфетки. Очень понравилась, оригинальная идея. Дома можно использовать - во-первых, как для книг закладки и подставочки", - сообщила жительница Таганского района.

Все поделки забрали с собой. Так что посетители экофестиваля провели время с пользой не только для окружающей среды, но и для себя.

Елена Сахно, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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