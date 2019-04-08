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На похоронах Булдакова заметили его внебрачного сына

13:29
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

31-летний мужчина - копия покойного отца

В Москве провожают в последний путь народного артиста России Алексея Булдакова. На церемонию прощания пришли сотни людей, в том числе коллеги, друзья и родственники.

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Неожиданным на церемонии стало появление внебрачного сына покойного актера - 31-летнего Ивана Булдакова. Сейчас он вместе с матерью живет на Мальте, работает в сфере туризма.

Как сообщает интернет-газета "Дни.ру", Булдаков редко виделся со своим внебрачным сыном, но регулярно общался. Многие заметили, что Иван внешне очень похож на своего папу.  

Алексей Булдаков умер 3 апреля на 69-м году жизни в Монголии из-за оторвавшегося тромба. Похоронят Алексея Булдакова на Троекуровском кладбище Москвы, рядом с могилой Юлии Началовой.

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Людмила Булдакова и Иван Булдаков (справа)
Людмила Булдакова и Иван Булдаков (справа)
Людмила Булдакова
Людмила Булдакова
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