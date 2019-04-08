Вдова Булдакова разрыдалась у гроба мужа

Проститься с актером пришли сотни людей

В московском Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым. Проводить актера в последний путь пришли сотни людей.

Поклонники, друзья и близкие несут к гробу Булдакова красные розы. На огромном экране показывают кадры из фильмов, в которых он снимался. Одним из первых проститься с Булдаковым пришел телеведущий Леонид Якубович. Он постоял немного у гроба, затем подошел к семье актера, чтобы поддержать их в трудную минуту.

Вдова Алексея Булдакова Людмила не сдерживала слез. Несколько раз она подходила, чтобы взглянуть на мужа в последний раз и отходила от гроба в слезах.

Алексей Булдаков умер 3 апреля на 69-м году жизни в Монголии из-за оторвавшегося тромба. За свою карьеру он снялся более чем в сотне фильмов, но поистине всенародную любовь и славу принесла ему роль генерала Иволгина в комедийных фильмах об особенностях национальной охоты и рыбалки.

Похоронят Алексея Булдакова на Троекуровском кладбище Москвы, рядом с могилой Юлии Началовой.