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В Московском зоопарке родился детеныш антилопы дикдик

15:07
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Имя малышу еще не придумали

В Московском зоопарке - пополнение! В семье африканских дикдиков - самых маленьких антилоп  - родился детёныш. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Имя малышу ещё не придумали, зато точно установили - это мальчик. Ему только две недели, от мамы далеко пока не отходит. Та следит за сыном зорко. И понятно почему: дик-дики очень шустрые. Характер исследователя у детёныша уже проявляется: он с любопытством рассматривает всё, что есть в вольере.

Эти антилопы пугливы и в минуту опасности издают звуки, очень похожие на "дикдик" - отсюда и название своё получили. А вот полюбоваться на этих удивительных зверьков лучше утром или уже вечером, когда они наиболее активны.

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