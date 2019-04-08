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Зеленский не одержал бы победу в первом туре без Савченко

14:15
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Арестованная депутат рассказала о своей роли в судьбе Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, как помогла кандидату в президенты Владимиру Зеленскому победить в первом туре выборов.

По ее словам, если бы не было уголовного дела против нее, то Зеленский так и остался бы актером, пишет URA.RU. Савченко сравнила заявление генпрокурора страны Юрия Луценко о намерении депутата взорвать парламент с сюжетом сериала "Слуга народа", где были показаны "мнимые радикально-террористические сцены" расстрела и захвата Верховной рады.

"Украинцы поверили в чудо-сказку по сценарию сериала, а Зеленскому осталось только реализовать ее добрую часть в жизни", - сообщила Савченко.

Сериал "Слуга народа" рассказывает зрителю о школьном учителе истории Василии Голобородько, который случайно стал президентом. Став главой государства, он начинает бороться с коррупцией в стране.

С марта 2018 года Савченко находится в СИЗО. Она подозревается в подготовке терактов и госпереворота, а также в организации покушения на президента Украины Петра Порошенко.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,59%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% украинцев. Таким образом, борьбу во втором туре, который состоится 21 апреля, продолжат Зеленский и Порошенко.

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