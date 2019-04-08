Кремль отказался комментировать решение по Серебренникову

Сам режиссер продолжить доказывать свою невиновность

Дмитрий Песков не стал комментировать решение Мосгорсуда по делу Кирилла Серебренникова. 8 апреля ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль не имеет права комментировать решения судов.

"В Кремле не имеют права реагировать на такой поворот дела. Не будем это делать и сейчас ", - приводит его слова агентство ТАСС.

Ранее в понедельник Мосгорсуд изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову и еще двоим обвиняемым по делу о хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа".

Сам режиссер заявил, что продолжит доказывать свою невиновность. По его словам, он будет доволен, когда "все закончится", пишет РИА Новости.