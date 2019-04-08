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Столичный регион подморозит к концу недели

14:43
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Столбик термометра опустится до отрицательных значений к выходным

К выходным в Москве и Подмосковье ожидаются ночные заморозки. Ожидаются небольшие осадки в виде снега.

В начале недели сохранится теплая погода. Днем температура воздуха во вторник и среду прогреется до плюс 16, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. Однако возможны небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. С четверга погода начнет портиться.

Так, в пятницу, 12 апреля, столбик термометра покажет ночью от нуля до минус двух, а в субботу – до минус четырех. Ветер – северо-восточный, может пройти небольшой снег, пишет агентство "Москва".

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