Столичный регион подморозит к концу недели

Столбик термометра опустится до отрицательных значений к выходным

К выходным в Москве и Подмосковье ожидаются ночные заморозки. Ожидаются небольшие осадки в виде снега.

В начале недели сохранится теплая погода. Днем температура воздуха во вторник и среду прогреется до плюс 16, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. Однако возможны небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. С четверга погода начнет портиться.

Так, в пятницу, 12 апреля, столбик термометра покажет ночью от нуля до минус двух, а в субботу – до минус четырех. Ветер – северо-восточный, может пройти небольшой снег, пишет агентство "Москва".