Собянин: в Москве будут построены современные инфекционные больницы

В Москве создадут одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи

О планах развития инфекционной службы Москвы сегодня рассказал Сергей Собянин. Мэр осмотрел Детскую клиническую больницу на севере города, передает "ТВ Центр".

После капитального ремонта во всех корпусах клиники созданы самые современные условия. Специальные лаборатории, которые позволят в кротчайшие сроки поставить точный диагноз.

Сергей Собянин отметил, что в ближайшее время в городе появится несколько дополнительных инфекционных больниц.