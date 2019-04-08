ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: в Москве будут построены современные инфекционные больницы

14:45
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

В Москве создадут одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи

О планах развития инфекционной службы Москвы сегодня рассказал Сергей Собянин. Мэр осмотрел Детскую клиническую больницу на севере города, передает "ТВ Центр".

После капитального ремонта во всех корпусах клиники созданы самые современные условия. Специальные лаборатории, которые позволят в кротчайшие сроки поставить точный диагноз.

Сергей Собянин отметил, что в ближайшее время в городе появится несколько дополнительных инфекционных больниц.

Новости по теме
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.