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Пятилетний сын Галкина восхитил соцсети своей хозяйственностью

15:10
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Мальчик собрал листву вокруг подмосковного замка

Максим Галкин часто публикует в инстаграме фото и видео своих детей. Хотя Лиза и Гарри растут в очень обеспеченной семье, им не чужд простой труд.

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На этот раз Галкин показал, как его сын самостоятельно убирается в саду вокруг родного замка в Подмосковье. Сынишку любящий папа назвал "хозяйственником".

"Привет, я тут собираю листву. Уже целый мешок собрал", - похвастался Гарри.

В конце мальчик зачем-то перевернул пакет из обычного продуктового супермаркета, в который собирал листву, и высыпал все содержимое на землю.  "А зачем он обратно все высыпал?" - недоумевают подписчики Максима Галкина.

"Восхищаюсь тем, как вы воспитываете детей!" - пишет пользовательница poluektova.galina. "Это кстати очень полезный навык для детей. Хорошо и по-доброму, без барских замашек", - соглашается astahvdv. "Вот так надо воспитывать ребёнка!Труд облагораживает и спасает от звёздности!" - восхищается mari57484.

"Какие молодцы. Хоть и воспитываются в обеспеченной семье, а видно, что воспитывают их правильно, без излишеств)))) Счастья вам)" - заключила marina_alex27.

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