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Кремль ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

15:19
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Дмитрий Песков высказался о возможности диалога Путина и Зеленского по ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Владимиром Путиным.

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По его словам, Москва всегда была открыта для диалога, однако конфликт могут решить сами украинцы. "Президент Путин также неоднократно говорил, что чтобы урегулировать конфликт на Донбассе главное – не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта", - подчеркнул спикер Кремля.

Песков добавил, что контакт невозможен, когда "пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются разукрасить диверсиями". "В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная", - приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее о готовности Зеленского к переговорам с главами России и США заявил его советник Александр Данилюк.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов. Второй тур назначен на 21 апреля, в борьбе принимает участие действующий украинский лидер Петр Порошенко.

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