Лукашенко назвал будущего президента Украины

Также он предостерег Порошенко от судьбы Саакашвили

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал прогноз на исход выборов на Украине. По его словам, одного из кандидатов он очень хорошо знает, а другого видел только в кино.

"Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - сказал Лукашенко в интервью турецкому изданию Anadolu. При этом он отказался сравнивать действующего президента Украины с его конкурентом по второму туру выборов Владимиром Зеленским, говорится на сайте белорусского лидера.

Комментируя ситуацию на Украине, Лукашенко вспомнил и о судьбе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он напомнил, что одиозный грузинский политик поменял конституцию страны, при нем власти "начали с народом заниматься шутками". В итоге Саакашвили был вынужден покинуть Грузию и скрываться в других странах. "Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали", — добавил Лукашенко.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Комик Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а Петр Порошенко — 15,59%. На третьем месте оказалась Юлию Тимошенко, за которую проголосовали 13,4% украинцев. Во втором туре, который состоится 21 апреля, продолжат борьбу Зеленский и Порошенко.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2013-м политик проиграл на выборах и покинул страну. Он попытался построить политическую карьеру на Украине. Там Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области в 2015 году, предоставив гражданство. Тем не менее, в ноябре 2016 года Саакашвили уволили, так как он не выполнил обещания по развитию региона.

В начале декабря 2017-го украинские спецслужбы попытались задержать Саакашвили, который к тому моменту уже стал главным украинским оппозиционером. Однако они успели только снять его с крыши дома, откуда Саакашвили грозился броситься вниз. В итоге Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Тот якобы предоставил недостоверные данные при его получении.

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