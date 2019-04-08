Одесский губернатор взбунтовался против Порошенко

Максим Степанов отказался идти в отставку

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов пошел на открытую конфронтацию с действующим президентом Украины Петром Порошенко, который отправил губернатора в отставку.

Степанов считает, что у Порошенко нет для этого полномочий – такое решение требует представления кабинета министров. При этом сам глава региона никаких документов не подписывал.

"Он вышел за полномочия президента, записанные в Конституции", — приводит слова Степанова РИА Новости.

По информации украинских СМИ, Порошенко принял решение об отставке Степанова из-за низких результатов на выборах президента в Одесской области.