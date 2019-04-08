Россия отреагировала на действия НАТО в Черном море

На дежурство выведены корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота

Из-за начала учений кораблей НАТО в Черном море возможно возникновение нештатных ситуаций. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России, который входит в Минобороны.

В связи с этим на дежурство выведены корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота. Они займутся контролем за действиями судов альянса, а также предназначены для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации.

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - отметили российские военные, передает ТАСС.

8 апреля в юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО Sea shield – 2019, в которых участвуют корабли и авиация США, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции и Румынии. они взаимодействуют с представителями ВС Грузии и Украины. В учениях принимает участие постоянная группировка SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group). Она действует в Черном море с 28 марта 2019. В ее состав входят корабли из Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции.