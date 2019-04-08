ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия отреагировала на действия НАТО в Черном море

16:10
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

На дежурство выведены корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота

Из-за начала учений кораблей НАТО в Черном море возможно возникновение нештатных ситуаций. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России, который входит в Минобороны.

В связи с этим на дежурство выведены корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота. Они займутся контролем за действиями судов альянса, а также предназначены для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации.

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - отметили российские военные, передает ТАСС.

8 апреля в юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО Sea shield – 2019, в которых участвуют корабли и авиация США, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции и Румынии. они взаимодействуют с представителями ВС Грузии и Украины. В учениях принимает участие постоянная группировка SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group). Она действует в Черном море с 28 марта 2019. В ее состав входят корабли из Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции.

Главное сегодня
Корабли НАТО
Корабли НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.