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Глава Хакасии решил судиться с обозвавшим его Леонтьевым

16:58
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Высказывания прозвучали в прошлом году

Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение подать иск о защите чести и достоинства в отношении журналиста и телеведущего Михаила Леонтьева. Это произошло из-за резкого высказывания пресс-секретаря "Роснефти".

Как отметили в пресс-службе правительства республики, Коновалов подал иск как частное лицо. Он будет рассматриваться в Абаканском городском суде.

Глава республики решил судиться с Леонтьевым после его высказывания в радиоэфире в конце 2018 года. Коновалов требует признать информацию порочащей честь и достоинство и опровергнуть ее. Пока что, суд ищет экспертов для проведения лингвистической экспертизы, сообщает РИА Новости.

Произошедшее прокомментировал сам Леонтьев. Иск от Валентина Коновалова он назвал гениальным. По его словам, ничего серьезного здесь сказать невозможно, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Скандальное высказывание Леонтьев допустил в декабре прошлого года в эфире радио "Комсомольская правда". Он поделился своим мнением об умственных способностях главы Хакасии и его возрасте. Валентину Коновалову 30 ноября 2018 года исполнился 31 год. Также Леонтьев заявил, что Россия может потерять эту сибирскую республику и "надыбать" новую.

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