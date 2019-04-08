Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Красногорский суд постановил изъять имущество бывшего главы Серпуховского района

Имущество бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на сумму 10 миллиардов рублей изъято в доход государства. Такое решение принял Красногорский суд Московской области. Таким образом, исковые требования Генпрокуратуры были удовлетворены.

По мнению следствия, изъятые активы принадлежали самому чиновнику или были оформлены на аффилированных с ним людей и компании. Сам Шестун заявил о незаконности данного иска, передает РИА Новости.

Бывшего главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве. Речь идет о легализации денежных средств, полученных преступным путём