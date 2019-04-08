ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей

17:15
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Красногорский суд постановил изъять имущество бывшего главы Серпуховского района

Имущество бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на сумму 10 миллиардов рублей изъято в доход государства. Такое решение принял Красногорский суд Московской области. Таким образом, исковые требования Генпрокуратуры были удовлетворены.

По мнению следствия, изъятые активы принадлежали самому чиновнику или были оформлены на аффилированных с ним людей и компании. Сам Шестун заявил о незаконности данного иска, передает РИА Новости.

Бывшего главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве. Речь идет о легализации денежных средств, полученных преступным путём

Читайте также:
Главное сегодня
Александр Шестун
Александр Шестун
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.