Голосующим за "клоуна Зеленского" предрекли попадание в ад

Об этом заявил священник "новой церкви" Украины

Украинцы, которые проголосуют за комика Владимира Зеленского в ходе выборов президента страны, попадут в Преисподнюю. Об этом заявил протоиерей Владимирского собора "новой церкви" Украины Петро Зинич.

Внимание к высказыванию священника привлек журналист Александр Дубинский. В своем Facebook он опубликовал скриншот поста Юрия Дорошенко о втором туре, а также о "зеленых человечках". К нему Зинич оставил комментарий.

"Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будут гореть в аду. Аминь и Богу слава!" — написал протоиерей. Позднее запись была удалена.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов. Комик Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а действующий президент страны Петр Порошенко — 15,59%. На третьем месте оказалась Юлию Тимошенко, за которую проголосовали 13,4% украинцев. Во втором туре, который состоится 21 апреля, продолжат борьбу Зеленский и Порошенко.

Между тем Порошенко выступил с видеообращением, в котором припугнул украинцев скатыванием "под имперскую Россию". По его словам, жителям опасно иметь "президента-слабака", намекая, таким образом, на своего оппонента Владимира Зеленского.