Путин рассказал о поставках военной техники в Турцию

Президенты России и Турции обсудили первоочередные вопросы двусторонних отношений

Переговоры президентов России и Турции прошли в понедельник в Кремле. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также провели встречу с представителями российского и турецкого бизнеса, сообщает "ТВ Центр".

Партнёрство Москвы и Анкары, по оценке лидеров двух стран, успешно развивается по всем направлениям - в экономике, гуманитарной сфере, а также в решении проблем международной безопасности. Так, знаковым событием в торгово-экономическом сотрудничестве стало недавнее завершение строительства морской части газопровода "Турецкий поток". Проведение его наземной нити по территории Турции продолжается по плану, и должно завершиться до конца года.

"Мы наблюдаем и констатируем хороший уровень развития наших отношений: темп роста торговли - 15 процентов, общий объём достиг 25 миллиардов долларов. Реализуются крупные проекты. И "Аккую" - электростанция, которую мы должны запустить к 2023 году в соответствии с пожеланиями турецкой стороны, и "Турецкий поток". Совсем недавно произошла стыковка морской части и наземной. У нас очень большой объём сотрудничества в сфере международных отношений. Здесь у нас тоже активно развиваются контакты и по линии Министерства иностранных дел, и по линии Министерства обороны. Огромный пакет вопросов, который предстоит нам обсудить и решить", - отметил Путин.

По завершении двусторонней встречи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Среди различных вопросов обсуждались, в частности, планы укрепления военно-технических связей. Сейчас на повестке дня - завершение выполнения контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" и рассмотрение новых российских предложений современной военной техники. Совет обсудил и ряд международных проблем, прежде всего, планы дальнейших совместных действий по мирному разрешению кризиса в Сирии.