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В Дзержинске обрушилось здание

18:34
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Есть погибшие

В Дзержинске Нижегородской области произошло обрушение кровли на заводе "Химмаш". Ее площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров.

Инцидент произошел во время проведения демонтажных работ. В результате погиб один человек, передает РИА Новости. Здание не эксплуатировалось. 

Как передает "Интерфакс", под завалами могут быть еще люди. Здание демонтировала бригада из шести рабочих. В какой-то момент они задели конструкцию, которая поддерживала кровлю. Из-за этого произошло обрушение на всей площади цеха.

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Обрушение кровли здания цеха в Дзержинске
Обрушение кровли здания цеха в Дзержинске
Обрушение кровли здания цеха в Дзержинске
Обрушение кровли здания цеха в Дзержинске
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