В Дзержинске обрушилось здание

Есть погибшие

В Дзержинске Нижегородской области произошло обрушение кровли на заводе "Химмаш". Ее площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров.

Инцидент произошел во время проведения демонтажных работ. В результате погиб один человек, передает РИА Новости. Здание не эксплуатировалось.

Как передает "Интерфакс", под завалами могут быть еще люди. Здание демонтировала бригада из шести рабочих. В какой-то момент они задели конструкцию, которая поддерживала кровлю. Из-за этого произошло обрушение на всей площади цеха.