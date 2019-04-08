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Армия США стала террористической организацией

19:21
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Вашингтон обвинили в поддержке терроризма

Американские Вооруженные силы признаны террористической организацией в Иране. В список их внес высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики.

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До этого министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо президенту страны Хасану Роухани. В нем он призвал включить ВС США в список террористических организаций.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР), который является элитной составляющей ВС Ирана, в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС. По словам Трампа, КСИР активно участвует в терроризме и финансирует, а также продвигает его как средство государственной политики Ирана.

До этого Вашингтон уже выступал с обвинениями в адрес Тегерана в поддержке терроризма. Иран эти обвинения отвергал.

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