Армия США стала террористической организацией

Вашингтон обвинили в поддержке терроризма

Американские Вооруженные силы признаны террористической организацией в Иране. В список их внес высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики.

До этого министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо президенту страны Хасану Роухани. В нем он призвал включить ВС США в список террористических организаций.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР), который является элитной составляющей ВС Ирана, в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС. По словам Трампа, КСИР активно участвует в терроризме и финансирует, а также продвигает его как средство государственной политики Ирана.

До этого Вашингтон уже выступал с обвинениями в адрес Тегерана в поддержке терроризма. Иран эти обвинения отвергал.